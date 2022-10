Strom in Dormagen : Ausbleibende Zahlungen problematisch für die evd

Dormagen Klemens Diekmann, Geschäftsführer der Energieversorgung Dormagen, erklärt, dass bereits ein Ausfall von zehn Prozent der Strom-Kunden für das Unternehmen problematisch wäre.

So seien es mit Blick auf das Unternehmen zwar zunächst „kleine Zahlen“, in Summe werden diese jedoch zu einem Problem. „Wenn nur zehn Prozent unserer Strom-Kundinnen und Kunden ihre Rechnung nicht mehr zahlen können, dann sind das schnell um die sechs Millionen Euro“, so Diekmann. Dies sei ein komplettes Jahresergebnis der evd. Kämen dann auch noch die Energie-Kunden dazu, läge man schnell bei zwei Jahresergebnissen. Hinzu käme, dass die Kunden gleichbleibende Abschläge zahlen, „also im Januar den gleichen Abschlag wie im Juni“. Das Unternehmen hingegen zahle dementsprechend, wie die Energie verbraucht werde. „Also zahlen wir im Winter deutlich höhere Rechnungen an unsere Vorlieferanten, als im Sommer“, so der evd-Geschäftsführer. Dies führe zu dem Risiko der Liquiditätsengpässe.