Schulsport in Dormagen : Staffel des Norbert-Gymnasiums überzeugt beim Köln-Marathon

Knechtsteden Die Sportlerinnen und Sportler des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden haben gerade einen Lauf. Nach den Erfolgen bei „Jugend trainiert für Olympia“ gab es nun ein tolles Abschneiden beim Köln-Marathon.

Die Sportler aus dem Norbert-Gymnasium in Knechtateden machen weiter positiv von sich reden. Nachdem Leichtathlethen, Golfer und Schwimmer erst kürzlich beim Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin überzeugt hatten, stellte die Schule jetzt die schnellste Staffel beim „RheinEnergie Schul-Marathon“ in Köln .

In der Domstadt starteten eine Mädchen- sowie eine Jungen-Staffel des NGK hochmotiviert und von vielen Eltern unterstützt vom Ottoplatz in Deutz auf die abwechslungsreiche Strecke durch die Kölner Innenstadt zum Ziel am Dom. Startläufer Henric Thiesen lag von Anfang an in Führung und die gaben Jonas Scheibke, Eric Taubitz, Torben Mock, Jacob Daams und Claas Riekenbrauk, der ins Ziel einlaufen durfte, nicht mehr ab. Mit 2:54,34 Stunden blieben die Knechtstedener Jungs fast sieben Minuten vor den zweitplatzierten Läufern des Gymnasiums Collegium Josephinum Bonn.