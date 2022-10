Tipps von der Polizei : Katalysatoren-Diebe in Neuss und Dormagen unterwegs

Katalysatoren werden gerne wegen ihrer hochwertigen Materialien gestohlen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Dormagen/Neuss In Neuss und Dormagen haben es Unbekannte auf Katalysatoren an Fahrzeugen abgesehen. Die Details der Vorfälle und Tipps von der Polizei.

In Neuss-Gnadental, an der Kölner Straße, entwendeten die Diebe von Dienstag, 11. Oktober, circa 18 Uhr auf Mittwoch, 12. Oktober, etwa 4 Uhr an einem VW Bora den Katalysator. An der Dunantstraße wurde ebenfalls ein Katalysator entwendet, teilte die Polizei mit. Zwischen Samstag, 8. Oktober, etwa 14 Uhr und Mittwoch, 12. Oktober, etwa 9 Uhr wurde dieser von einem BMW gestohlen.

Zudem erfuhr die Polizei von zwei weiteren Katalysatorendiebstählen in Dormagen an der Weilerstraße. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 9. Oktober, 19 Uhr und Mittwoch, 12. Oktober, 18.45 Uhr. Die Unbekannten nahmen in diesem Fall einen VW Polo ins Visier. An der Straße "Am Rübenweg" wurde ein Katalysator von einem BMW entwendet. Dies geschah zwischen Dienstag, 11. Oktober, circa 22 Uhr und Mittwoch, 12. Oktober, circa 5.30 Uhr.

Katalysatoren werden gestohlen, weil sich im Inneren verschiedene hochwertige Rohstoffe wie Platin und Palladium befinden.

Da für den Diebstahl der Auspuffteile das jeweilige Fahrzeug höchst wahrscheinlich etwas angehoben, beziehungsweise aufgebockt werden muss, sind die Straftaten möglicherweise nicht unbemerkt geblieben. Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an den oben genannten Tatorten gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Wie kann man sich und sein Auto vor Katalysatordiebstahl schützen?

Die Polizei empfiehlt: Stellen Sie Ihr Kraftfahrzeug - wenn möglich - in einer Garage oder auf einem eingefriedeten Grundstück ab oder parken Sie es an gut beleuchteten, belebten Stellen. Wer den Aufwand und die Kosten nicht scheut, kann elektronische Kraftfahrzeugsicherungen (z. B. Neigungssensoren) verbauen. Diese Sicherungen lassen sich in Kombination mit einer Alarmanlage oder einem GPS einrichten. Wird ein Kraftfahrzeug mittels Wagenheber angehoben, löst das System einen Alarm aus und sendet diesen zum Beispiel an das Smartphone des Eigentümers. Hersteller für Kraftfahrzeugsicherungen finden Sie auf den Empfehlungslisten des Programms Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

