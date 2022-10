Judo : Judo-Talent aus Dormagen holt bei DM fünften Platz

Dormagen Bei seiner DM-Premiere blieb Benedict Wolsfeld zwar eine Medaille verwehrt, dennoch konnte er mit seinem Auftritt in Leipzig zufrieden sein.

Das Dormagener Judotalent Benedict Wolsfeld (JC 71 Düsseldorf) hat bei den Deutschen U18-Meisterschaften in Leipzig knapp eine Medaille verpasst. In der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm belegte er bei seiner Premiere auf nationaler Ebene in einem 25er-Feld letztlich den fünften Platz.

Dass Wolsfeld gut drauf war, bewies er schon in den Poolkämpfen. Nach Siegen gegen den Brandenburger Louis Hüpenbecker, Alexander Grabmaier aus Süddeutschland und Raphael Akoto aus Hamburg zog der Dormagener souverän ins Halbfinale ein. Dort ging es gegen den für Karlsruhe startenden Ukrainer und WM-Teilnehmer Tymofii Sabadash, der durch eine Sonderreglung des Deutsche Judobundes bei den nationalen Titelkämpfen antreten durfte. Nach einer Niederlage gegen den Ukrainer hatte Benedict Wolsfeld im kleinen Finale aber noch die Chance, sich den dritten Platz zu holen. Es ging erneut gegen Louis Hüpenbecker, wobei es dieses Mal keinem der beiden Kontrahenten gelang, eine Wertung zu erzielen. Dennoch ging Wolsfeld als Verlierer von der Matte, weil er sich im Verlauf des Kampfes drei kleine Strafen (Shidos) eingehandelt hatte. „Benedict hat seine sehr starke Leistung heute leider nicht mit einer Medaille belohnt. Im Kampf um die Bronzemedaille fehlte ihm im Endeffekt das letzte Quäntchen Glück oder ein wenig Erfahrung“, so sein Trainer und Landesleistungsstützpunktleiter in Düsseldorf, Jens Kaiser. „Jetzt gilt es für Benedict, seine Form zu stabilisieren und sich auf die nächsten Höhenpunkte vorzubereiten.“ In den Ferien steht für den jungen Dormagener noch ein Ausbildungslehrgang des Deutschen Judobundes in Kienbaum an.