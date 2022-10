Herbst in Dormagen : Kürbisausstellung in Hackenbroich

Dormagen Insgesamt 60 verschiedene Sorten werden auf der Kürbisausstellung präsentiert. Die Ausstellung in Hackenbroich läuft noch bis Ende Oktober.

In diesen Wochen findet an der Steinkaule in Hackenbroich erstmalig die große Kürbisausstellung statt. Die vergangenen Jahre war die Ausstellung auf dem Goldberger Hof in Nievenheim aufgebaut. Die Besucher können aus vielen verschiedenen Kürbissorten wählen, diese begutachten und auch kaufen. Insgesamt 60 verschiedene Sorten stehen zur Auswahl. „Auf diese Art und Weise konnten wir nicht nur unser Sortiment erweitern, sondern den Menschen zeigen, wie viele verschiedene Kürbissorten es gibt“, so Landwirt und Organisator Simon Klein (Goldberger Hof).