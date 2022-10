Im Tiergartenwald : Blinde Zerstörungswut am Sternberg

Gerhard Klima, Günter Kohlmann und Rolf Wagener von den Materborner Heimatfreunden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Mitten im Tiergartenwald liegt der Sternberg mit seiner tollen Aussicht auf die Burg und Hochelten. 14 Jahre haben die Heimatfreunde Materborn den Ort gepflegt. Jetzt haben Vandalen auf dem Plateau ausgetobt. Die Heimatfreunde sind entrüstet.

Auf dem runden Platz, der die Anhöhe im Wald krönt, liegt eine Flasche Martini im Laub, daneben leere Bierflaschen, garniert mit Unrat. Die Geländer, die den Platz sichern, sind herausgerissen, die Schrauben und Bolzen, die sie einst hielten, stecken sinnlos in den Pfosten. Die sind mit schweren Eisen in einem dicken Betonfuß eingelassen. Doch selbst davor hat das Wüten der Randalierer nicht halt gemacht: Drei der Pfosten, die das Geländer trugen, sind herausgerissen und ins Gebüsch den Hügel hinunter geworfen worden. Sie liegen zwischen Brombeer- und anderen Sträuchern. An einem weiteren Pfosten hat jemand sogar gegraben, um ihn herauszubekommen.

„Der Forst hat uns versprochen, dass das Geländer wieder aufgestellt wird“, sagt Gerhard Klima von den Materborner Heimatfreunden. Er steht mit Günter Kohlmann und Rolf Wagener auf dem Sternberg im Klever Tiergartenwald: ein wunderschöner Aussichtspunkt, dessen Sichtachsen vor einigen Jahren Joachim Böhmer als zuständiger Förster freischneiden ließ. Man schaut durch das langsam herbstlich werdende Laub auf den Schwanenturm und zur anderen Seite auf Hochelten und den Kirchturm, der grau im Dunst der Ferne auf der anderen Rheinseite zu erkennen ist.

Info Plakette vom Bildhauer Dieter von Levetzow Bronzeplatte Hoch oben auf dem 86 Meter hohen Sternberg hängt eine Plakette, auf der ein Knabe auf das Kabinett „Seiner Churfürstlichen Durchlaucht“ in der Schwanenburg und weitere Sichtachsen weist. Heimatverein Die Materborner Heimatfreunde zählen 198 Mitglieder. Vorrangig Eigenmittel habe der Verein in die Instandsetzung des Hügels investiert.

Früher gingen von diesem künstlich aufgeschütteten Berg zehn Achsen aus, die auf die Aussichtspunkte der Umgebung gerichtet waren. Das war im 17. Jahrhundert, als der Statthalter des Großen Kurfürsten in Kleve, Prinz Johann Moritz von Nassau Siegen, die Parkanlage in Kleve anlegen ließ. Vorbildlich hatte die Stadt diesen barocken Park in den Jahrzehnten nach dem Krieg restauriert. Nach und nach wurden später auch die Zeugnisse der alten Gartenkunst im Wald meist in ehrenamtlicher Arbeit herausgeputzt und die Achsen wieder sichtbar herausgearbeitet.

Vor 14 Jahren hatten sich die Heimatfreunde des Sternbergs angenommen, den künstlichen Hügel mitten im Wald unter ihre Patenschaft genommen. „Es machte den Eindruck, dass sich niemand für dieses historische Zeugnis verantwortlich fühlte, also traten wir in Aktion“, sagt Klima. Es gründete sich eine Abeitsgemeinschaft, die diesen alten Ort in Eigenleistung wieder hergerichtete, die Spenden sammelte, den Berg vom Wildwuchs befreite und einen geschwungenen Zuweg auf den „Gipfel“ in die Hangkante modellierte. Das Geländer, das noch einmal das runde Plateau des Hügels betonte, wurde aufgestellt. Dann hatte man sogar die Mittel, sich vom Bildhauer Dieter von Levetzow eine Platte gestalten zu lassen, die die Achsen aufzeichnet und zeigt, was in welcher Richtung liegt. Den stabilen, tonnenschweren Betonsockel dafür stiftete die Firma Erich Tönnissen. Das Tüpfelchen auf dem i machte dann eine schicke runde Bank, die um den zentral auf dem Hügel stehenden jungen Baum gebaut wurde. Die Heimatfreunde hielten die Fläche sauber, pflegten die Wege entlang der Achsen. „Das können wir jetzt aber nicht mehr leisten“, sagt Klima. Die meisten der Arbeitsgruppe haben die „80“ nämlich längst überschritten.

Entsprechend geschockt sind die Heimatfreunde von der blinden Zerstörungswut, die den schönen Ort jetzt so übel getroffen hat: „Wir sind alle zutiefst entrüstet angesichts der erheblichen Schäden und des trostlosen Bildes, das sich jetzt bietet“, sagen Wagener und Klima im Chor. Zwar hat der Forst direkt Hilfe zugesagt – nur die ständige Pflege des Ortes könne er nicht garantieren, teilte Förster Böhmer den Heimatfreunden mit.