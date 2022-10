Kreis Kleve/ Duisburg : Die neue Agrarpolitik der EU: echte Reform oder vertane Chance?

Die Hochschule Rhein-Waal lädt zum Diskussions- und Vortragsabend. Foto: Ja/Stade, Klaus Dieter (kds)

Kreis Kleve/ Duisburg Die Hochschule Rhein-Waal diskutiert mit Bürgern und Studenten und Landwirten über die EU-Agrarreform. Ein Experte aus Düsseldorf wird zugeschaltet.

Als „Innovative Hochschule“ ausgezeichnet und mit Fördermitteln ausgestattet widmet sich die Hochschule Rhein-Waal (HSRW) derzeit auch dem Transformationsprozess, hier vor allem mit Blick auf eine nachhaltige, zukünftige Landwirtschaft und wie sie aussehen könnte – regional und international. Quasi als Versuchslabor. Passend vor diesem Hintergrund ist jetzt der Vortrags- und Diskussionsabend wie gemacht für die HSRW: Am Dienstag, 18. Oktober, 18 Uhr heißt es vom Europe Direct-Zentrum der Stadt Duisburg gemeinsam mit der Hochschule „Die neue Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU – echte Reform oder vertane Chance?“. Der Abend findet in der HSRW am Campus Kleve, Raum 01 EG 005 statt.

Das Europaparlament habe 2021 für die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) grünes Licht gegeben. Zur Umsetzung der GAP seien die EU-Mitgliedstaaten aufgefordert gewesen, nationale Strategiepläne zur Umsetzung bei der EU-Kommission einzureichen, so HSRW-Sprecherin Victoria Grimm in ihrer Ankündigung zu dieser Diskussionsrunde. Am 30. September habe die Bundesregierung den GAP Strategieplan vorgelegt. Über die nationalen Strategiepläne der einzelnen EU-Staaten möchte Brüssel insbesondere den Klima-, Umweltschutz und den Erhalt der Biodiversität stärken.

Info Für Bürger, Studenten und Europainteressierte Der Vortragsabend Am Dienstag, 18. Oktober, 18 Uhr im Hörsaal 1, Campus Kleve, Marie-Curie-Str. 1, Kleve: „Die neue Gemeinsame Agrarpolitik der EU – echte Reform oder vertane Chance?“ Zielgruppe Europainteressierte, Bürger, Studierende. Der Eintritt ist frei, Anmeldung: s.koal@stadt-duisburg.de

Mit der Veranstaltung in der Hochschule Rhein-Waal solle die Öffentlichkeit über die Ausgestaltung der zukünftigen Agrarpolitik der EU informiert werden. Neben einem breit besetzten Podium aus den Bereichen Umwelt, Klima und Landwirtschaft werde deshalb ein Vertreter der EU-Kommission live zugeschaltet und wird Rede und Antwort stehen.

„In keinen Bereich der EU-Politik fließt so viel Geld wie in die europäische Landwirtschaft. Aktuell sind es fast 40 Prozent des gesamten EU-Haushalts. Mit dem stetig wachsenden Agrarbudget wächst auch die Kritik“, erklärt Grimm. Zu sehr profitierten die großen, hochintensiven Landwirtschaftsbetriebe, zu wenig Geld fließe an kleinere Betriebe und viel zu wenig Geld bliebe für Umweltschutz und Biodiversitätsmaßnahmen übrig, werde kritisiert.

Es stelle sich die Frage, ob die neu beschlossene GAP den Zielen des European Green Deals gerecht werde: „Wie steht es um die Vereinbarkeit mit der Europäischen Biodiversitätsstrategie und wie gut lassen sich beschlossene Maßnahmen von niederrheinischen Landwirten umsetzen?“, ist somit eine der Fragen im Mittelpunkt des Abends.

Zu diesen und weiteren Fragen diskutieren Michael Seegers (Kreisbauernschaft Kleve), Robert Gampfer (EU-Kommission), Prof. Matthias Kleinke (Hochschule Rhein-Waal), Johannes Englisch / Peter Gräßle (Landwirtschaftskammer NRW), Peter Keil (Biologische Station Wesel).

Die Veranstaltung auf dem Campus in Kleve wird moderiert von Jeanette Kuhn.

(mgr)