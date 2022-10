Laufevent zum Jahresende : Startschuss für den Sylvesterlauf in Pfalzdorf

Nach der langen Pause sollen die Rennen zum Jahresabschluss wieder in Pfalzdorf steigen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Ab Samstag sind Meldungen für die Veranstaltung von Alemannia Pfalzdorf möglich. Die Organisatoren sind sehr zuversichtlich, dass die Rennen nach zwei Corona-Absagen diesmal stattfinden können.

Alemannia Pfalzdorf gibt den Startschuss für die 33. Auflage seines Sylvesterlaufs. Ab Samstag sind im Internet unter www.sylvesterlauf.de und www.taf-timing.de Meldungen für die Rennen am Samstag, 31. Dezember, möglich. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Veranstaltung diesmal auch stattfinden kann“, sagt Tim Verhoeven vom Organisationsteam. In den vergangenen beiden Jahren hatte die Corona-Pandemie für das Aus des Sylvesterlaufs gesorgt, bei der schon mehr als 3000 Sportler und Sportlerinnen am Start waren.

2021 hatte die Alemannia erst gut drei Wochen vor dem Sylvesterlauf die Reißleine ziehen müssen. „Da sind wir schon irgendwie in ein Loch gefallen, weil wir erneut absagen mussten“, so Verhoeven. Doch das Organisationsteam, das schon seit Jahren zusammenarbeitet, hat sich davon nicht entmutigen lassen. Es ist bereits seit Wochen wieder dabei, alle Vorbereitungen für das große Läuferfest zu treffen.

Info Der Zeitplan für den Sylvesterlauf 13.15 Uhr Jedermannlauf über 5000 Meter 14 Uhr Schülerlauf 1500 Meter 14.30 Uhr Bambinilauf Mädchen 500 Meter 14.40 Uhr Bambinilauf Jungen 500 Meter 15 Uhr 10.000-Meter-Lauf

Der große Unterschied zu 2021: Aktuell ist kein Hygienekonzept gefordert, damit die Rennen gestartet werden können. „Wir hoffen, dass es dabei bleibt, auch wenn die Inzidenzwerte aktuell wieder steigen. Und wenn doch noch ein Hygienekonzept benötigt werden sollte, dann liegt es fertig in der Schublade. Es ist auch schon von der Stadt Goch genehmigt worden“, sagt Tim Verhoeven.

Corona sorgt allerdings dafür, dass nicht mehr alles so sein wird wie vor der Pandemie. Die Siegerehrung und die Startnummernausgabe werden jetzt im Freien erfolgen. Das gilt auch für die Cafeteria. „Wir wollen damit verhindern, dass sich in irgendwelchen Räumen alles knubbelt“, so Verhoeven. Deshalb wird auch das gemütliche Treffen nach den Rennen nicht in der Halle stattfinden.

Und die große Frage ist natürlich, ob auch nur annähernd die Teilnehmerzahlen erreicht werden können, die vor der Pandemie die Regel waren. Schließlich mussten zahlreiche Volksläufe in diesem Jahr einen erheblichen Teilnehmerschwund verkraften, teilweise sogar mangels Masse abgesagt werden. „Wenn wir uns die Zahlen bei anderen Veranstaltungen ansehen, dann wären wir sicherlich zufrieden, wenn wir an die 2000 Meldungen haben würden. Andererseits macht uns Mut, dass der Marathon in Köln vor Kurzem ausgebucht war“, so Verhoeven. Für ihn ist das ein Indiz dafür, dass Läufe noch ein Renner sein können, wenn sie ein besonderes Flair zu bieten haben.

Und dies trifft nach Ansicht der Alemannia auf den Sylvesterlauf zu. „Wir hatten in der Vergangenheit immer sehr viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die nur einen Lauf im Jahr bestreiten – eben am letzten Tag des Jahres in Pfalzdorf. Wir hoffen, dass dieser Trend anhält und wir eine Veranstaltung für die breite Masse der Hobbysportler bleiben“, so Verhoeven.