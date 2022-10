Nach Kritik in Deutschland : So funktioniert die Gaspreisbremse auf Niederländisch

Wie umgehen mit steigenden Energiekosten? Bundeskanzler Olaf Scholz mit Mark Rutte, Ministerpräsident der Niederlande. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Niederlande Die Gaspreiskommission hat am Montag ihre Pläne zur Gaspreisbremse in Deutschland vorgestellt. Dafür gibt es auch reichlich Kritik. In den Niederlanden ist ebenfalls viel diskutiert worden. Was ist dabei herausgekommen?