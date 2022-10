Nachhaltigkeit in der Krise : So treffen Inflation und Energiekrise die Bio-Läden in Kleve

Denise Raadts im Unverpackt-Laden in der Klever Oberstadt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Haben die Krisen den Trend zum nachhaltigen Konsum gedämpft? Der Unverpackt-Laden Kornkammer bemerkt einen Rückgang an Einkäufen. Der Bioladen gibt einen Standort auf. Und das Reformhaus schließt – aber aus anderem Grund.

Vor 18 Monaten hat Denise Raadts das Geschäft Kornkammer an der Hoffmannallee in Kleve eröffnet. Die Kornkammer ist ein Unverpackt-Laden, in dem Kunden sich die Waren in selbst mitgebrachte Behältnisse abfüllen können. Das spart jede Menge Verpackungsmüll und trägt damit zum Umweltschutz bei. Und: Die Kunden können genau die Mengen kaufen, die sie benötigen. Ein recht junges Konzept: 2014 wurde der erste Unverpackt-Laden in Kiel eröffnet, seitdem ist die Zahl merklich gestiegen.

Aktuell scheint die Zahl der Unverpackt-Läden in Deutschland aber eher rückläufig zu sein: Meldungen von Unverpackt-Läden, die schließen müssen, kamen unlängst beispielsweise aus Neuss und Remscheid. Der SWR berichtet unter Berufung auf den Verband der Unverpackt-Läden, dass aktuell wöchentlich ein bis zwei dieser Läden geschlossen werden.

Auch Denise Raadts bemerkt an der Hoffmannallee angesichts von Inflation und Energiekrise aktuell einen Rückgang bei den Einkäufen ihrer Kunden. „Lieferengpässe hatten wir so gut wie gar nicht. Wir hatten zum Beispiel auch immer Öl vorrätig, während die Regale in den Supermärkten teilweise leer waren“, sagt sie. „Einen Rückgang an Einkäufen haben wir aber trotzdem bemerkt, gar keine Frage. Das kann aber nicht an Preissteigerungen liegen, unsere Preise sind nämlich gar nicht gestiegen.“

Zwar gebe es hier und da kleine Preiserhöhungen im Centbereich auch in der Kornkammer. „Das kann dann an steigenden Lieferkosten, Energiekosten, Personal- oder Frachtkosten liegen“, sagt Denise Raadts. Insgesamt aber sind die Preise an der Hoffmannallee beachtlich stabil geblieben. „Wir haben regelmäßig Kunden hier, die sich wundern und sagen: ‚Bei euch sind die Preise ja gar nicht so gestiegen wie im Supermarkt.‘“

Dass Denise Raadts ihre Preise bisher nicht oder kaum anpassen musste, liegt auch an recht stabilen Einkaufspreisen ihrer Waren: „Ich merke nicht, dass die Preise bei meinen Lieferanten massiv erhöht wurden“, so die Betreiberin der Kornkammer. Sie bietet viele Bioprodukte in ihrem Geschäft an, und die seien nicht so stark von Preissteigerungen betroffen wie konventionelle Produkte. „Preislich hat es zwischen Bio und konventionell immer einen Unterschied gegeben. Aber diese Spanne wird jetzt geringer“, sagt die Betreiberin der Kornkammer.

Dass in diesem Jahr dennoch ein Rückgang bei den Einkäufen festzustellen ist, das liege vermutlich an der allgemeinen Situation, sagt Denise Raadts. „Man merkt die Krise. Wir sind zwar insgesamt immer noch zufrieden, aber es muss schon noch was kommen.“ 2021, das erste Jahr der Kornkammer, sei im Vergleich besser gewesen als 2022 – trotz Start inmitten der Corona-Wirren. „Für unser Konzept war die Zeit der Eröffnung, glaube ich, schon ganz gut. Die Leute sind ja wieder bewusster geworden, und das kam uns entgegen“, sagt Denise Raadts. Auch wenn die Situation in diesem Jahr schwieriger ist: Sie will weitermachen. „Es gab schon harte Monate. Aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Spaß macht es auch noch“, sagt Raadts, die in der Kornkammer neben Produkten zum Mitnehmen auch ein kleines Café hat, in dem selbstgebackener Kuchen und andere Speisen kredenzt werden.

Ein anderes Geschäft – in dem man in Kleve schon seit mehr als 50 Jahren bewusst und umweltschonend einkaufen kann – wird in Kürze schließen. Das Reformhaus in der Innenstadt, betrieben von Marie-Luise Rübsam-Wissing, stellt den Betrieb Ende Oktober ein. Grund sind nicht die aktuellen Krisen. „In den letzten Jahren ist es schon etwas weniger geworden, besonders seit Corona. Das ist wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet. Aber aufhören müsste ich deswegen nicht“, sagt Rübsam-Wissing. Aber: „Ich wollte mit 74 Jahren nicht mehr alles alleine machen und habe deshalb einen Nachfolger gesucht. Leider habe ich niemanden gefunden.“