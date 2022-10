Klever Innenstadt : Bombenverdacht im Stadthallenumfeld

Kleve In Kleve wurde bei der Luftbilduntersuchung ein möglicher Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der so genannte „Verdachtsfall“ wird jetzt weiter untersucht.

Das Stadthallenumfeld gehört zu den nächsten größeren Bauvorhaben, die die Stadt Kleve auch im Zusammenhang mit dem Integrativen Handlungskonzept umsetzen wird. Doch jetzt muss zuerst der Kampfmittelräumdienst anrücken. Denn auf dem Gelände befindet sich ein so genannter „Verdachtspunkt“: „Im Rahmen der Bebauung des Stadthallenumfeldes ist eine Kampfmittelauswertung erfolgt. Bei dieser wurde ein Verdachtspunkt festgestellt, welcher natürlich überprüft wird“, bestätigt Niklas Lembeck, Sprecher der Stadt Kleve auf Nachfrage. Die Kampfmittelauswertung sei - wie bei derartigen Vorhaben üblich - im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt. „Der sich aus der Luftbildauswertung ergebende konkrete Verdachtspunkt befindet sich im Bereich des Stadthallenumfeldes. Die Überprüfung des Verdachtspunktes erfolgt im Rahmen der Baumaßnahme“, so Lembeck.

Das bedeutet, dass jetzt der Kampfmittelräumdienst sondieren muss, ob sich hier tatsächlich noch der Blindgänger einer alliierten Fliegerbombe in der Erde befindet. „Sofern es sich tatsächlich um Kampfmittel handelt, erfolgt eine entsprechende Entschärfung mit den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen wie Straßensperrung und Evakuierung“, so Lembeck weiter.

Geplant ist der nächste Abschnitt der Erneuerung des Stadthallenumfeldes: Hier geht es jetzt in den sensiblen Aus- und Umbau des Ufers. Das ist eine größere Tiefbau-Maßnahme: Die Straße Bleichen wird wie geplant zwischen Brücktor und Worcesterbrücke zurückgebaut und durch einen vier Meter breiten Gehweg, der dann auch für Radfahrer frei sein soll, ersetzt. Damit rückt die ganze Fläche nicht nur näher ans Wasser, sie wird als Fortführung des Parks am Kermisdahl Stadt und Grün verbinden wie ein grünes Band entlang des Kanals.

Auch der Platz vor der Stadthalle mit Blick auf den Kanal soll in Angriff genommen werden. „Geplant sind in der Uferzone des Kermisdahls zudem Verbesserungen am Gewässerzustand“, schreibt Fachbereichsleiter Bernhard Klockhaus in seiner Vorlage für die Politik. Der Verkehr läuft dann in Zukunft dauerhaft über die Wasserstraße und die Lohstätte. Baubeginn soll im Herbst sein.