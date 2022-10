Emmerich : Kätzchen in großer Not: Happy End in Elten

Das kleine Kätzchen ist sichtlich erschöpft, aber auf dem Arm des Feuerwehrmannes in Sicherheit.

Emmerich Da lagen die Nerven blank. Doch am Ende ging alle snoch mal gut. An der Von-Bodelschwingh-Straße war eine Katze in ein Rohr gefallen. Die Feuerwehr rettete sie.

Ende gut, alles gut. Am Dienstag wurde die Feuerwehr in Elten zu einem besonderen Einsatz gerufen. Es war 22.30 Uhr - und an der Von-Bodelschwingh-Straße in Elten lagen die Nerven blank. Verständlicherweise ...

Als die Feuerwehrleute an der Straße angekommen waren, stellte sich rasch heraus, dass hier erstens schnelle Hilfe notwendig und diese zweitens auch noch recht kompliziert war.

Denn eine kleine Katze war in ein etwa 1,5 Meter tiefes Rohr in der Waschküche gefallen.

Schlimmer noch: Durch eigene Befreiungsversuche war das Tier bereits erheblich im Rohr eingeklemmt. Für die Helfer kam dann auch noch erschwerend hinzu, dass einige Hausanschlüsse durch dieses Rohr geführt wurden.

Rettungsversuche der Besitzer waren deshalb an diesen Abend nicht erfolgreich gewesen.

Die Feuerwehr versuchte zu Beginn, die bereits durch die Besitzer eingeleiteten Rettungsversuche weiterzuführen, wobei die Bemühungen erfolglos waren.

„Die Einklemmung des Tieres war so umfangreich, dass letztlich ein alternativer Zugang zum Rohr geschaffen werden musste. So wurde das betreffende Rohr von außen am Haus umfangreich freigelegt und teils demontiert“, schreibt die Feuerwehr auf Facebook. Letztlich war diese Maßnahme erfolgreich und die Katze konnte unverletzt nach eineinhalb Stunden aus der Zwangslage befreit und den Besitzern übergeben werden.