Reeser Männerchor : Seit 150 Jahren gut bei Stimme

Der Männerchor „Harmonie“ im Jahr 1912 mit dem damaligen Dirigenten Brauch (vordere Reihe, 2. v.l.) und der Standarte, die im Zweiten Weltkrieg verloren ging. Foto: Harmonie

REES Der Reeser Männerchor „Harmonie“ blickt in seinem Jubiläumsjahr auf eine bewegte Geschichte zurück. Am 16. Oktober wird der Geburtstag zusammen mit den Mainzer Hofsängern gefeiert.

Von Michael Scholten

Um die zeitlichen Dimensionen begreifen zu können, muss man in Politikern rechnen: Als der Reeser Männerchor 1872 gegründet wurde, war Otto von Bismarck gerade Reichskanzler geworden. 150 Jahre später, im Jubiläumsjahr 2022, blickt die Republik auf neun Bundeskanzler und zwölf Bundespräsidenten der Nachkriegszeit zurück.

Einer von ihnen hat es sich nicht nehmen lassen, dem ältesten Männerchor am Niederrhein zu gratulieren. Christian Wulff, Bundespräsident a.D. und nunmehr Präsident des Deutschen Chorverbandes, schreibt in seinem Grußwort in der Festschrift: „Um uns herum ändert sich vieles in atemberaubendem Tempo. Da ist es gut, wenn es Ankerpunkte im Leben gibt, an denen wir uns festhalten können. Ihr Chor ist seit vielen Jahrzehnten ein solcher Ankerpunkt. Sie haben eine wesentliche Bedeutung für die örtliche Gemeinschaft und für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Neben Ihren Konzerten im Bürgerhaus wirken Sie regelmäßig auch an verschiedenen Festen und Feiern mit.“

Zur 750-Jahr-Feier 1978 nahm der Männerchor die vielverkaufte Schallplatte „Dat Plätzke an de Rhin“ auf. Chorleiter war Karl-Heinz Lehmann. Foto: Harmonie

Info Hier gibt’s die Karten fürs Jubiläumskonzert Karten Das Konzert der „Harmonie“ mit den Mainzer Hofsängern beginnt am Sonntag, 16. Oktober, um 16 Uhr im Bürgerhaus. Der Eintritt kostet 18 Euro oder im Vorverkauf 3 Euro weniger. Tickets sind in der Touristeninformation am Markt und über die Internetseite www.harmonie-rees.de erhältlich. Jugendliche zahlen nur 9 Euro. Festschrift Die lesenswerte Festschrift zum „Harmonie“-Jubiläum verbindet auf 56 Seiten die Chorgeschichte mit der Stadtgeschichte und vielen Fotos. Sie ist am Sonntag zum Preis von 5 Euro im Bürgerhaus und danach bei den Sängern erhältlich. Proben Der Männerchor „Harmonie“ probt immer dienstags ab 19 Uhr in den Rheinterrassen Collins. Neue Sänger sind willkommen und auch nötig, weil das Durchschnittsalter der aktuell 25 aktiven Sänger bei circa 74 Jahren liegt.

Am kommenden Sonntag, 16. Oktober, wird es im Reeser Bürgerhaus viele weitere lobende Worte geben, wenn die „Harmonie“ mit den Mainzer Hofsängern ein Jubiläumskonzert auf die Bühne bringt. In ihren Grußworten werden die Gratulanten auf die bewegende Geschichte der „Harmonie“ eingehen.

Es war der 14. Dezember 1872, an dem sangesfrohe Reeser Bürger an einem nicht überlieferten Ort zusammenkamen und ihren Männerchor gründeten. Erster Vorsitzender wurde H. Nübel, die 50 Sänger richteten sich nach dem Taktstock des Lehrers Reppel. Dem ersten Konzert von 1876 schloss sich ein Jahr später ein Wohltätigkeitskonzert an, dessen Erlös den Geschädigten des Rheinhochwassers zugutekam. Fortan bot der Männerchor einmal pro Jahr ein hochwertiges Konzert. Das Vereinsleben unter dem Vorsitzenden Wilhelm van der Ven konnte sich nach dem Ersten Weltkrieg voll entfalten, als die Witwe Wilhelmine Dresen das Vereinslokal Sommer übernahm und kontinuierlich ausbaute.

In dem urigen „Postkämerken“ mit Rheinblick studierte der Chor auch die Lieder für sein großes Fest zum 50-jährigen Bestehen im Jahr 1922 ein. Insgesamt 16 Chöre klinkten sich in die Feier ein. Wilhelm van der Ven nutzte dieses Ambiente, um den 1845 gegründeten Niederrheinischen Sängerbund wiederaufleben zu lassen. Dann kam der Zweite Weltkrieg und hinterließ Rees als Trümmerwüste. Da auch das Rheinhotel Dresen ausgelöscht war, wich der Chor für seine Neugründung am 18. Oktober 1946 in Hugo Brauers Gaststätte an der Weseler Straße aus. Gerhard Brey, Leiter des Kirchenchores, übernahm das Dirigat für die „Harmonie“ und organisierte mit dem Vorsitzenden Franz Belting erste Karnevalskonzerte im „Reeser Vergnügungszentrum“ Esserden.

In den Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs kehrte die „Harmonie“ ins Reeser Zentrum zurück. Die Rheinterrassen, 1952 als erster gastronomischer Betrieb am Rhein wiederaufgebaut, wurden zum neuen Domizil und sind es bis heute geblieben. Ab 1950 brachte Dirigent Theo Koppers jugendlichen Schwung in die Chorgemeinschaft und weckte Begeisterung für neuzeitliches Liedgut. Sein Nachfolger Karl-Heinz Lehmann sollte den Chor 1959 eigentlich nur vier Wochen lang vertretungsweise leiten, doch aus dem Monat wurden fast 34 Jahre mit vielen Konzerten und gesellschaftlichen Aktivitäten. Ein Höhepunkt war das 100-jährige Jubiläum, zu dem der Präsident des Sängerbundes NRW, Erich Schumacher, dem Vorsitzenden Hans Lehmann die Zelter-Plakette überreichte.

Eine wahrlich runde Sache steuerte die „Harmonie“ im Jahr 1978 zur 750-Jahr-Feier der Stadt Rees bei: die Langspielplatte „Det Plätzke an de Rhin“ mit Texten und Liedern von lokalen Dichtern gehört bis heute zum Inventar vieler Reeser Haushalte. 1983 war es die „Harmonie“, die den 1936 eingeschlafenen Rosenmontagszug in der Reeser Innenstadt wiederbelebte. Noch bis vor wenigen Jahren lag die Organisation in der Hand des Chores.

Auch sonst machten sich die Sänger um das gesellschaftliche und kulturelle Leben in der Rheinstadt immer wieder verdient: So brachten sie Ständchen bei vielen Festen und Feiern, bei der Einweihung von Gebäuden und Skulpturen sowie bei Trauer- und Gedenkfeiern. Mit dem Agnes-Heim verbindet den Chor eine lange Partnerschaft.

Meist waren die Vorbereitungen von Konzerten auch mit der Suche nach dem geeigneten Austragungsort verbunden. Die Turnhalle der katholischen Volksschule und späteren Grundschule wurde zwar liebevoll als „Tonhalle“ angekündigt, doch Akustik und Ambiente ließen ebenso zu wünschen übrig wie später im Pädagogischen Zentrum. Erst mit dem Reeser Bürgerhaus erhielt die „Harmonie“ ab 1991 den idealen Konzertsaal. Seither fanden dort nicht nur alle Jahres- und Adventskonzerte statt, sondern auch die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen im Jahr 1997, unter der Leitung von Chorleiter Jürgen Otto und dem Vorsitzenden Hermann-Josef Scholten, der seit fast fünf Jahrzehnten im Vorstand aktiv ist. Zählte die „Harmonie“ zwischen 1945 und 2010 nur vier Chorleiter, so waren es von 2011 bis heute genauso viele.