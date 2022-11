Kein Verbot in Emmerich und Rees Böllern erlaubt - auch wenn die Umwelthilfe etwas anderes will

Der Verein will, dass Feuerwerk in Deutschland verboten wird. „Unmengen an Schwarzpulver werden in die Luft katapultiert und sorgen für einen enormen Anstieg der Feinstaubbelastung, eine unnötige Vermüllung der Umwelt und Panik bei Haus-, Wild- und Nutztieren“, schreibt die Umwelthilfe.