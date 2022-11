Hund in Not in Emmerich Feuerwehr befreit Vierbeiner im Park

Emmerich · Der will doch nur spielen ... Am Mittwoch geriet ein Hund in einem Park in echte Not. Helfen konnte da nur noch die Feuerwehr. Zum Glück: Der Fellnase ist nichts passiert.

24.11.2022, 12:26 Uhr

Dieser Hund steckte im Park an der Seufzerallee unter einer Baumwurzel fest.