Weihnachtsmärkte : Premiere für das „Weihnachtspädje“

Die Organisatoren Michael Kemkes, Sandra Kimm-Hamacher und Andreas Scholl (vorne) mit Renate Bartmann, Andrew Meulenkamp, Jörn Franken, Bernd Hübner, Monika Michelbrink-Roth, Sigrid Mölleken und Claudia Scholten. Foto: Michael Scholten

REES Vom 25. bis 27. November locken die Premiere vom „Rääße Weihnachtspädje“ sowie der Budenzauber in der Lindenallee, der Deichzauber in Mehr und „Millingen im Licht“ gleich vier Veranstaltungen nach Rees und in die Ortsteile.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Scholten

So viel ersten Advent gab es noch nie in Rees: Gleich vier große Veranstaltungen buhlen am letzten November-Wochenende um die Gunst der Besucherinnen und Besucher. Die Veranstalter, allen voran die Stadt Rees, werten das nicht als Konkurrenz, sondern als willkommene Vielfalt. Ein entsprechendes Zeitmanagement vorausgesetzt, können sich Familien und Freundeskreise an mehreren Orten treffen und sich in Rees, Mehr und Millingen auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen.

Premiere feiert „Et Rääße Weihnachtspädje“. Der kleine Pfad zwischen Skulpturenpark, über den Bärenwall und das Rondell bis zum Mühlenturm und Kolpinghaus sollte schon im Dezember 2021 mit Verkaufsständen, Gastronomie und Sehenswürdigkeiten locken, musste aber wegen hoher Corona-Zahlen abgesagt werden.

Info Termine der weiteren Weihnachtsmärkte Rees Neben den vier genannten Weihnachtsmärkten gibt es im Reeser Stadtgebiet weitere adventliche Veranstaltungen, zum Beispiel den Haustier-Weihnachtsmarkt bei Kersten Motorgeräte im Reeser Gewerbegebiet (Samstag, 26. November, ab 11 Uhr) und den ersten kleinen Weihnachtsmarkt auf dem Parkplatz des Logierhauses Rheintoreins (Freitag, 2. Dezember, 18 bis 23 Uhr, Samstag, 3. Dezember, 12 bis 23 Uhr und Sonntag, 4. Dezember, 11 bis 20 Uhr). Ortsteile Weitere Weihnachtsmärkte finden rund um das Pfarrheim St. Vincentius Mehr (Samstag, 19. November, ab 14 Uhr), in der Schützenhalle Haffen (Sonntag, 4. Dezember, ab 10.30 Uhr), im Bürgerhaus Bienen (Sonntag, 11. Dezember, ab 12 Uhr) und an der evangelischen Kirche in Haldern (Sonntag, 11. Dezember, ab 11 Uhr) statt.

Jetzt starten die Reeser Wirtschaftsförderung, die Reeser Werbegemeinschaft und der Verkehrs- und Verschönerungsverein einen neuen Anlauf: Am Freitag und Samstag, 25. und 26. November, von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 14 bis 18 Uhr bieten Künstler und Kunsthandwerker in 20 Buden ihre Arbeiten an. Darunter auch die Weihnachtswichtel, das sind vier Reeser Paare, die seit nunmehr 16 Jahren selbstgemachte Liköre, Marmeladen, Plätzchen und Dekoartikel zugunsten des Kinderheims in der Wittenhorst verkaufen. Anders als in der Vor-Corona-Zeit sind die Wichtel nicht in der Kasematte des Koenraad-Bosman-Museums anzutreffen, sondern auf dem Bärenwall.

Das Museum wird dennoch an allen drei Tagen geöffnet sein: Die Ausstellung „Windmühlen in Rees und den Ortsteilen“ wartet, bei freiem Eintritt, auf Besucher, außerdem werden dort das Rees-Wimmelbuch der Lebenshilfe Unterer Niederrhein, das neue Jahrbuch des Reeser Geschichtsvereins und die Jubiläumsfestschrift des Männerchores „Harmonie“ verkauft. Auch die barrierefreien Toiletten im Museum können genutzt werden.

Auf dem „Weihnachtspädje“ sorgen das Halderner Blasorchester und ein Drehorgelspieler für Musik, Kinder werden sich über den Nikolaus am Sonntag und über ein Karussell freuen. Nachtwächter Heinz Wellmann führt Gruppen durch die Kasematten am Rondell und im Museum.

Für Aufsehen sorgt sicherlich die lettische Künstlerin Sanita Ravina, die im Skulpturenpark mit der Kettensäge Skulpturen aus Eisblöcken schneidet. Moderiert werden ihre Auftritte von Benno Lindel, der im Sommer die Sandskulptur „Gruß aus Rees“ im Skulpturenpark schuf. Auch dazu stehen weitere Infos auf der Internetseite www.weihnachtspaedje.de. Das alte Haus Schaeling am Mühlenturm wird an allen drei Tagen für Besucher geöffnet sein.

Die Reeser Werbegemeinschaft hätte das „Rääße Weihnachtspädje“ gern mit einem verkaufsoffenen Sonntag verknüpft, scheiterte aber an den Auflagen der Gewerkschaft Verdi. Die Inhaber der Mitgliedsgeschäfte sind gebeten worden, am Samstag vor dem ersten Advent etwas länger geöffnet zu bleiben, bis der Weihnachtsmarkt um 16 Uhr beginnt. Zudem richtet die RWG am Samstag, 26. November, ab 9.30 Uhr auf dem Marktplatz die beliebte Putenverlosung aus.

Am Ende der Lindenallee („In de Fuck“) lädt der Bürgerschützenverein zum achten Budenzauber ein. Er beginnt am Samstag, 26. November, um 15 Uhr. Jeder der fünf Schützenzüge sowie der Thron und befreundete Kunsthandwerker bieten Essen, Getränke, Kunst und Präsente. Kinder und Familien werden sich über den Laternenumzug zur Musik des Jugendblasorchesters Praest freuen. Für die Kinder und Enkel der Schützen, die zuvor angemeldet wurden, bringt der Nikolaus Geschenktüten mit.

Der Heimatverein Millingen-Empel lädt afür Samstag, 26. November, von 15 bis 21 Uhr zum Familienfest „Millingen im Licht“ ein. Auf dem Dorfplatz sollen die Menschen gemeinsam feiern, genießen und singen, unterstützt von den örtlichen Kinderchören. Auch in Millingen will der Nikolaus vorbeischauen.

Am Beendscherweg 1 in Mehr richtet Andreas Scholl auf seinem abgelegenen Bauernhof („am Ende der Welt“) zum zweiten Mal den „Deichzauber“ aus. Nach der erfolgreichen Premiere im Corona-Winter 2021 hat sich der kreative Landwirt diesmal viele Künstler und Kunsthandwerker als Unterstützer hinzugeholt. Jeweils zwei von ihnen teilen sich am Samstag, 26. November, (15 bis 22 Uhr) und Sonntag, 27. November, (14 bis 18 Uhr) eine von insgesamt zehn bereitgestellten Pferdeboxen im wetterfesten Stall und halten dort für die Besucher so manche Überraschung bereit.