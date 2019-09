Berufsstart : Ausbildung im Rathaus beendet

Lucie Palm und Dominic Hakvoort (vorne) haben ihre Ausbildung bei der Stadt Emmerich am Rhein erfolgreich beendet. Foto: stadt emmerich

Emmerich Belohnt wurden die Mühen mit unbefristeten Arbeitsverträgen in der Verwaltung.

Lucie Palm schloss in den drei Ausbildungsjahren erfolgreich ein duales Bachelorstudium ab, das zum Einstieg in den gehobenen Dienst berechtigt. Sie ist künftig im Fachbereich Bürgerservice und Ordnung tätig. Dominic Hakvoort, frischgebackener Verwaltungsfachangestellter, arbeitet ab sofort als Sachbearbeiter in der Leistungsgewährung im Fachbereich Arbeit und Soziales.