Promenade : Tisch-Verbot-Aus: BGE kritisiert Peter Hinze

Emmerich Die Bürgergemeinschaft findet, dass der Bürgermeister das Problem selber hätte regeln können.

Zur Erklärung: Jahrelang durfte Kantehm das nicht, weil man im Rathaus glaubte, der Deichverband wolle das wegen des Hochwasserschutzes nicht. Der hat allerdings nichts dagegen. Dann hieß es aus dem Rathaus, Tische und Stühle behinderten die Sichtachse von Innenstadt zum Rhein. Und die Feuerwehr könnte am Christoffeltor nicht mehr die Rettungswege nutzen. Botho Brouwer (CDU) hatte sich deshalb eine Skizze gemacht und stellte vor dem Beginn des Außentermins zusammen mit Johannes ten Brink (CDU) und Gerd Gertsen (CDU) Tische und Stühle entsprechend auf. Sie nahmen sie vom Nachbarrestaurant. Man beachte: Die Stadtverwaltung hatte für den Termin nichts vorbereitet, dass das Problem in irgendeiner Weise hätte visualisieren können.

Kurioses an der Rheinpromenade in Emmerich : Verwaltung: Das Tisch-Verbot bleibt!

Da hatte Bauamtsleiter Jens Bartels dann auch schlechte Karten, als er meinte, man halte sich ja nur an Vorschriften. Bürgermeister Peter Hinze stellte sich dann vor seine Leute aus dem Bauamt und meinte, man setze ja nur das um, was der Rat der Verwaltung vorgebe. Die hatte allerdings, und das dürfte Heinz-Günter Kantehm ärgern, in all den Jahren nie erklärt, dass der Rat die Gestaltungssatzung ändern könnte und das Problem wäre gelöst. „Da ist Geld verbrannt worden“, sagt Kantehm, denn sein Lokal hat schon mehrmals den Pächter gewechselt, weil sich im Sommer mangels Sitzgelegenheiten nur weniger Geld verdienen ließ.