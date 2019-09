Politik : Gemeinsamer Blick in die Geschichte

Rees Auf Einladung des Reeser Geschichtsvereins kamen viele Gäste ins Bürgerhaus, um nochmal über den Schnellen Brüter zu sprechen.

Ausflug Am Samstag, 5. Oktober, besucht der Reeser Geschichtsverein das Brüter-Museum im Wunderland Kalkar und erhält Zugang zu Teilen der Anlage, die sonst für Besucher gesperrt sind. Treffpunkt ist um 12 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Rees. Dort werden Fahrgemeinschaften gebildet.

Als der deutsche Widerstand nicht mehr als Unterschriftenaktionen hervorbrachte, waren die Niederländer einen Schritt weiter: 10.000 von ihnen radelten 1974 nach Kalkar und gaben den Niederrheinern Nachhilfe in Sachen zivilem Ungehorsam. Einen ersten Höhepunkt erlebte der Widerstand am 24. September 1977, als die Initiative „Stop Kalkar“ um Bruno Schmitz zur Großdemo aufrief. Ein bis dahin nicht gekanntes Polizeiaufgebot sorgte dafür, dass viele der 40.000 Demonstranten nur schwer nach Kalkar vordringen konnten.

Der Widerstand in der Bevölkerung nahm zu, 1987 sprach sich die NRW-Regierung gegen eine Inbetriebnahme des Schnellen Brüters aus, 1991 verkündete schließlich die Bundesregierung das endgültige Aus für Kalkar. Sieben Milliarden D-Mark waren sinnlos verbaut worden, ab 1995 machte der niederländische Unternehmer Henny van der Most aus dem rückgebauten Atomkraftwerk den Freizeitpark „Wunderland Kalkar“.

Im Anschluss an den Vortrag schilderten die Grünen-Politiker Willibald Kunisch (Kalkar) und Helmut Wesser (Rees) sowie der Niederländer Stef Beumer, wie die Teilnahme an den damaligen Demonstrationen ihre politische Gesinnung geschärft hat. Alle lobten die „Fridays for Future“-Schülerdemonstrationen, die vor zwei Wochen auch erstmals in Rees stattfanden. „Die jungen Leute hören heute dieselben Argumente wie wir vor 40 Jahren: Dass Kinder und Jugendliche angeblich keine Ahnung haben und die Sache lieber den Experten überlassen sollen“, sagte Helmut Wesser, der die Schüler aufforderte, „kritische Fragen“ zu stellen. Willibald Kunisch zeigte sich „begeistert, dass die Jungen den Alten den Spiegel vorhalten: Sie beziehen sich auf Untersuchungen, die seit 20 Jahren bekannt sind, die von den jetzigen Politikern aber nicht umgesetzt werden.“