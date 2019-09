Ausbildung : Top-Infos auf der „Top Job Börse“

Emmerich Auf dem Kapaunenberg haben Jugendliche dank der BGE bald erneut jede Menge Ansprechpartner für die Berufswahl.

Im Jahre 2001 veranstaltete die BGE die Top Job-Börse zum ersten Mal. Mittlerweile ist sie zu einem wichtigen Treffpunkt zwischen Unternehmen und Auszubildenden geworden. Am Freitag, 13. September, fand sie zum 18. Mal statt, dann zum fünften Mal schon im großen Saal des Schützenhauses Kapaunenberg. 39 regionale Aussteller konnten Sigrid und Alfred Weicht für die Ausbildungsbörse gewinnen. So viele waren es noch nie. Und die Veranstaltung stößt damit an ihre räumlichen Möglichkeiten im „Bölt“.

Und für viele Jugendliche aus Emmerich ist es natürlich reizvoll, mit Menschen sprechen zu können, die einen Ausbildungsplatz in der Stadt anbieten. So zum Beispiel das Embricana, Katjes, Probat, die Stadtverwaltung, Jobs, Convent, KLK, Sparkasse, Volksbank, das Krankenhaus und noch einige mehr. Aber auch Informationen über ein Studium in Kleve an der Hochschule werden geboten. Oder auch über einen Job bei der Bundeswehr, beim Zoll oder der Bundespolizei.

Im Vorfeld der Veranstaltung wurden in den weiterführenden Schulen in Emmerich mehr als 500 Flyer mit einer Liste der Aussteller verteilt, so dass sich die jungen Leute im Vorfeld orientieren können. Per Mail wurden die weiterführenden Schulen in Rees, Kleve und Kalkar informiert. „Früher haben wir durch die Börse junge Leute an die Firmen herangeführt. Heute ist es so, dass die Unternehmen auf der Börse Werbung für sich machen können“, so Maik Leypoldt. Ein Beispiel: KLK kommt zusätzlich mit fünf Azubis, damit die jugendlichen Besucher Gleichaltrige haben, die sie Fragen können. Das baut Hemmungen ab.