Polizei : Leiche in Reeser Wohnung gefunden

Rees (RP) In Rees wurde in einer Wohnung am Kirchplatz eine Leiche gefunden. Laut Polizei handelt es sich dabei um einen 36-Jährigen, der bereits seit mehreren Tagen in der Wohnung gelegen habe. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht, so die Polizei.