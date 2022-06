Rathaus Nettetal : Neuzugänge für die Stadtverwaltung

Nettetal Nach bestandener Abschlussprüfung in der Ausbildung wurden nun vier neue Verwaltungsfachangestellte im Nettetaler Rathaus willkommen geheißen.

Auf vier junge Neuzugänge kann die Stadtverwaltung künftig zählen: Nick Bartsch, Christina Glaser, Luisa Kuenen und Merve Türken haben ihre Abschlussprüfungen erfolgreich bestanden, lernten in den drei Jahren ihrer Ausbildung die verschiedenen Bereiche der Stadtverwaltung kennen und eigneten sich die theoretischen Inhalte am Studieninstitut Niederrhein sowie in der Berufsschule an.