Kultur : Farbenlehre im Haus im Park

Emmerich In Sachen Farbe ist Friedrich Schmuck gefragter Partner für Architekten. Nun stellt er in Emmerich aus.

Bunt ist es im Haus im Park schon öfter zugegangen. Doch selten hat man in der kleinen Galerie auch so viel Interessantes über die Wirkung und Funktion von Farben erfahren, wie bei der Ausstellung, die am 13. September dort eröffnet wird. Gut 150 Bilder hat der Maler Friedrich Schmuck aus Dinslaken mit nach Emmerich gebracht – und die Farbe ist dabei sein Thema.

Lesung Bereits am Dienstag, 10. September, trägt Friedrich Schmuck in der Societät (Kleiner Wall) Texte zum Thema vor. Titel: „Farbenlese“. Beginn der Veranstaltung mit musikalischer Begleitung ist um 19 Uhr.

Auch zu Emmerich gibt es zahlreiche Bezüge. Mit dem Architekten Helmut Flintrop etwa arbeitete Schmuck für viele Projekte zusammen, beispielsweise bei der Gestaltung des Willibrordspitals, der Probat-Werke oder auch der St.-Martini-Kirche. Zudem stand er lange Zeit freiberuflich in Diensten der niederländischen Lackfabrik Sikkens, die einst auch in Emmerich an der B8 ein Werk hatte. Anfang der 1970er Jahre entwickelte Friedrich Schmuck für das Unternehmen dessen erste Kollektion für Farbmischmaschinen, lange Zeit bevor man in den Baumarkt ging, um sich eine Wunschfarbe zusammen mischen zu lassen.