Stadt : Zwei neue E-Ladesäulen in Rees

„innogy“-Kommunalbetreuer Dirk Krämer und Bürgermeister Christoph Gerwers nehmen die neue E-Auto-Ladesäule am Westring offiziell in Betrieb. Foto: innogy

Rees (RP) Das Energieunternehmen „innogy“ treibt die Elektro-Mobilitäts-Offensive in Kooperation mit der Stadt Rees weiter voran. Auf der Straße Am Damm sowie am Westring in der Stadt Rees stehen ab sofort zwei öffentliche Ladesäulen für Elektrofahrzeuge.

Insgesamt gibt es dann bereits drei öffentliche Ladesäulen in Rees.

Die in Betrieb genommenen Ladesäulen verfügen über zwei Ladepunkte, die es ermöglichen, zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig zu laden. Die Autos werden hierbei mit bis zu 22 Kilowatt Strom beliefert, weshalb der Ladevorgang im Vergleich zu einer Haushaltssteckdose sechsmal schneller abläuft. Die beiden Parkplätze jeweils vor den Ladesäulen sind für Elektrofahrzeuge reserviert. Zudem werden Abrechnung, Datenverarbeitung und Kundenhotline über das Energieunternehmen abgewickelt. „Wir freuen uns, den Fahrern von E-Autos weitere öffentlich nutzbare Ladesäulen bieten zu können. Hiermit geht die Stadt Rees weiter Richtung E-Mobilität und leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag für die Umwelt“, sagt Bürgermeister Christoph Gerwers.