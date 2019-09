Im Rheinpark : Streetfood-Festival startet heute

Emmerich (bal) Heute Nachmittag beginnt das dreitägige Streetfood-Festival im Rheinpark. Wie berichtet, hat die Wirtschaftsförderung mit dem niederländischen „Lust Food Truck Festival“ dafür einen neuen Organisator gewinnen können, der 21 unterschiedliche kulinarische Angebote mit nach Emmerich bringt und mit alten, zu Schnellküchen umgebauten Vehikeln auch für den einen oder anderen Blickfang sorgt.

Dazu gibt es ein gemütliches Ambiente und ein Bühnenprogramm für Jung und Alt. Heute läuft das Festival von 16 bis 24 Uhr, am Samstag von 12 bis 24 Uhr und am Sonntag von 12 bis 22 Uhr. Am Sonntag beginnt gleichzeitig auch das Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag (13 bis 18 Uhr) in der Innenstadt.