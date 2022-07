Ausbildung am Berufskolleg : Die Gastronomie stellt sich neu auf

Egal ob in der Küche, im Restaurant oder im Hotel – alle Auszubildenden müssen sich mit Wein auskennen. Das ist eine der Kernkompetenzen, die die Berufsschüler in Zukunft unabhängig vom Ausbildungsberuf erwerben. Foto: Berufskolleg Kleve

Kreis Kleve Das Berufsfeld wird landesweit komplett umstrukturiert, um auch in Zukunft für Jugendliche attraktiv zu sein. Die Ausbildungsmöglichkeiten werden stärker aufgefächert. Das Berufskolleg Kleve arbeitet an der Umsetzung der Vorgaben.

Teamwork, Gästeerlebnis und Nachhaltigkeit sind nur drei Themen, die in der Gastronomie und Hotellerie in den letzten Jahren immer wichtiger geworden sind. Um dies bereits in der Berufsausbildung stärker fördern und den unterschiedlichen Bedingungen in Küchen, Restaurants und Hotels gerecht zu werden, wird das Berufsfeld zum Sommer komplett umstrukturiert: Ab August 2022 gibt es insgesamt sieben verschiedene Ausbildungsberufe in den Bereichen Küche, Hotellerie oder Gastronomie. Auch das Berufskolleg Kleve bereitet sich derzeit darauf vor, die neuen Inhalte und organisatorischen Vorgaben umzusetzen.

Auf einem abgestuften Niveau werden am Berufskolleg Kleve die zweijährigen Ausbildungen Fachkraft Küche und Fachkraft für Gastronomie angeboten. Diese Ausbildungsberufe richten sich an alle, die schnell in den Beruf einsteigen wollen und Freude an Teamarbeit sowie am Kontakt mit Gästen haben. Wer später gerne Verantwortung für Teams übernehmen möchte, sollte sich für einen der dreijährigen Ausbildungsberufe entscheiden: Wer sich für die Hotellerie interessiert, kann Hotelfachfrau bzw. –mann werden; dabei geht es vor allem um Housekeeping, den Empfang von Gästen und die Organisation von Veranstaltungen. Zusätzlich gibt es den klassischen Beruf des Kochs und der/s Fachfrau/-mann für Systemgastronomie oder für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie.

Thorben Schröder vom Landgasthof Westrich und Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Niederrhein ist von dieser Neusortierung überzeugt: „Nach mittlerweile 24 Jahren war eine neue, am aktuellen Zeitgeist orientierte Ausbildungsordnung zwingend erforderlich. Mit der Umstrukturierung und Schaffung neuer Ausbildungsberufe im Gastgewerbe planen wir jetzt die zukunftsorientierte Gastronomie von morgen. Wir freuen uns sehr auf die neuen Aufgaben und hoffen, dem aktuellen Fachkräftemangel entgegen wirken zu können.”

Durch die Auffächerung der Ausbildungsberufe würden sich unter Umständen sehr kleine Klassen in den Berufsschulen ergeben, weswegen in den ersten Ausbildungsjahren fast alle Gastro-Berufe gemeinsam in den Kernkompetenzen unterrichtet werden. Erst danach erfolgen eine Spezialisierung und Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen. „Auch mit der Neuordnung der Ausbildungsberufe, die uns zunächst vor eine organisatorische Herausforderung stellt, können wir die Qualitätsstandards der Ausbildungsberufe einhalten, da unsere Fachkolleginnen und Fachkollegen qualifiziert und hochmotiviert sind, die Weichen für einen zukunftsorientieren Arbeitsplatz Gastronomie zu stellen“, sagt Katharina Kohnen, Koordinatorin der Bildungsgänge der Abteilung Gesundheit und Ernährung am Berufskolleg.

Das Berufskolleg arbeitet bereits an ihren neuen didaktischen Jahresplänen und hat sich damit auf den Start nach den Sommerferien gut vorbereitet. „Die Umstrukturierung ist für die Gastronomie vor Ort eine große Chance, sich neu aufzustellen. Unser Bildungsgangangebot orientiert sich immer am Bedarf der Wirtschaft. Somit leisten wir gerne einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung der dringend benötigten Fachkräfte im Gastro-Bereich am unteren Niederrhein und zur Stärkung der beruflichen Bildung im Allgemeinen“, erklärt Annette Vogt, stellvertretende Schulleiterin, die Motivation des Berufskollegs Kleve.

Wer Interesse an einem der neuen Ausbildungsberufe hat, sollte potenzielle Ausbildungsbetriebe kontaktieren. Die Anmeldung für die Berufsschule erfolgt mit unterzeichnetem Ausbildungsvertrag durch den Betrieb.

(RP)