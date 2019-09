Kostenpflichtiger Inhalt: Rheinpromenade : Keine Gefahr für die Trauerweide

Die Trauerweide an der reeser Rheinpromenade. Foto: Markus Balser

Rees (bal) Momentan kursieren in Rees Gerüchte, dass es Bestrebungen gibt, die Jahrzehnte alte Trauerweide an der Rheinpromenade am Clubhaus des Reeser Rudervereins fällen zu lassen. Auf Nachfrage der RP konnte Stadtsprecher Jörn Franken hier jedoch Befürchtungen zerstreuen: „Es ist keinesfalls beabsichtigt den Baum, der im städtischen Besitz ist, zu fällen“, sagte er.