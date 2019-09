Politik : Stadt befragt 4000 Haushalte

Emmerich Mit der Post kommen die Fragen zum neuen Verkehrskonzept.

Die anonym erhobenen Daten sind eine wichtige Grundlage für das nachhaltige Fuß- und Radverkehrskonzept, das die Stadt aktuell mit der Planungsgesellschaft „büro stadtVerkehr“ aus Hilden erstellt. „Je größer die Datenmenge, desto aussagekräftiger am Ende das Konzept. Deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn möglichst viele Haushalte an der Befragung teilnehmen“, meint Janita Krapohl, die die Erstellung des Fuß- und Radverkehrskonzeptes im Rathaus koordiniert.

Neben dem Verkehrsverhalten wird in den Fragebögen aber auch die Meinung zu den Themen Autoverkehr und ÖPNV abgefragt: Was ist gut in Emmerich am Rhein? Wo sehen die Bürgerinnen und Bürger Verbesserungsbedarf? Wahlweise können die ausgewählten Haushalte schriftlich, online oder telefonisch an der Fragebogenaktion teilnehmen.