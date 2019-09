Auszeichnung : Pro Homine ist offiziell ein „wertvoller Arbeitgeber“

Emmerich/Rees/Wesel (RP) Die pro homine gehört zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. Das ergab eine Bevölkerungsumfrage der WirtschaftsWoche 2019. Die pro homine erhielt den Titel „Wertvoller Arbeitgeber für das Gemeinwohl“ und belegt Platz 1 im Landkreis Wesel.

Für das Ranking hat das Analyseunternehmen Service Value eine Bevölkerungsumfrage in 54 Landkreisen und 17 kreisfreien Städten durchgeführt. „Wir freuen uns über diese große Anerkennung, einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Region zu leisten“, sagt der Geschäftsführer Johannes Hartmann.

Insgesamt wurden 594 Arbeitgeber von 2158 bewerteten Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet. Am besten schnitten jene Arbeitgeber ab, die aus Sicht der Befragten am meisten zum Gemeinwohl der Region beitragen.