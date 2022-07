Radevormwald : Das E-Auto einfach per App mieten

Info

Wie? Einfach auf der Startseite der Stadt Radevormwald (www.radevormwald.de) auf der rechten Seite den Button „E-Car-Sharing“ anklicken und dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Bezahlung Die Kosten für Grund- und Nutzungsgebühr werden bequem per Bankeinzug abgebucht, so dass das Angebot möglichst einfach in der Handhabung ist.