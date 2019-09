Zehn Jahre Haldern Pop Bar : Von der Dorfkneipe zur Talentschmiede

Info

Jubiläumswoche Die Pop Bar feiert ihr Zehnjähriges mit einer Jubiläumswoche. Los geht’s am 2. Oktober mit einem Konzert von Bernd Begemann (20 Uhr, Eintritt: 10 Euro plus Gebühr). Am 3. Oktober (Feiertag) gibt es wie gewohnt den Weizenabend, am 4. Oktober dann ein Hutkonzert mit Adam French (21 Uhr). Für Samstag, 5. Oktober, ist ein Mini-Festival geplant mit Tangarine (18 Uhr), Fortuna Ehrenfeld (19.30 Uhr) sowie Philipp Poisel mit Florian Ostertag (20.30 Uhr). Karten hierfür kosten 39 Euro plus Gebühr.

Weitere Konzerte Bis zum Jubiläum stehen noch fünf weitere weitere Konzerte an. Am Sonntag, 8. September, spielt Molly Sarlé, am 10. September Press Club, am 23. September Ali Barter, am 24. September The Division Men und am 27. September Mid City. Weitere Info unter www.haldernpop.com.