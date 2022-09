Save-the-Koala-Day : Zoo Duisburg pflanzt Eukalyptusbäume in Australien

Zoo Duisburg pflanzt Eukalyptusbäume in Australien

Duisburg Puschelige Ohren, kleine Knopfaugen und ein graues, flauschiges Fell: Koalas üben eine besondere Faszination aus. Für den Save-the-Koala-Day hat sich der Zoo Duisburg eine ganz besondere Aktion ausgedacht.

Am Sonntag, 2. Oktober, von 10 bis 16 Uhr bietet das bunte Programm am Duisburger Kaiserberg spannende Einblicke in die Lebenswelt der Koalas und soll für ihren Schutz motivieren. Im Rahmen des öffentlichen Wiegens der Koalas um 11 Uhr im Koalahaus erzählen die betreuenden Tierpfleger allerhand wissenswertes über Pflege, Haltung und Ernährung der schläfrig wirkenden Beuteltiere. Um 14 und 15 Uhr steht das Team des Koalahauses interessierten Gästen während der Tierpflegergespräche zur Verfügung.