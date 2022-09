i-Dötzchen-Tag im Duisburger Zoo : Ein Einblick in die Tierwelt am Kaiserberg

Gebag-Chef Bernd Wortmeyer, Oberbürgermeister Sören Link, Zoodirektorin Astrid Stewin und Marcus Budinger, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Duisburg (von links), bei den Koalas im Rahmen des I-Dötzchen Tages. Foto: Zoo Duisburg

Duisburg Nach zwei Jahren coronabedingter Pause folgten am Mittwoch wieder hunderte Erstklässler Duisburger Schulen der Einladung in den Zoo. Unter dem Motto „Lernen mit allen Sinnen“ erlebten die I-Dötzchen die Vielfalt der Tierwelt am Kaiserberg auf ganz besondere Weise und nahmen an einer kindgerechten Rallye teil.

Der kostenfreie Zoobesuch für alle Schulen und Kindergärten Duisburgs wird bereits seit sechs Jahren von der Sparkasse Duisburg sowie der Wohnungsbaugesellschaft Gebag realisiert.

Schirmherr Sören Link begrüßte im Koalahaus. Vorbei an Giraffe, Erdmännchen und Co. warteten auf die Erstklässler besondere Erlebnisstationen: In Kleingruppen galt es, verschiedene Aufgaben zu lösen und sich spielerisch mit bestimmten Tierarten intensiv auseinander zu setzen.

„Zoologische Gärten sind bedeutende außerschulische Lernorte. Mit unterschiedlichen Methoden machen wir komplexe biologische Zusammenhänge für alle Altersgruppen auf besondere Weise erlebbar. Dabei liegt der Fokus unserer Bildungsarbeit auf dem spielerischen Entdecken, Erleben und Erforschen der biologischen Vielfalt“, erklärt Zoodirektorin Astrid Stewin.

Während die Koalas in ihren Astgabeln dösten, erkundeten die Erstklässler die Leibspeise der grauen Beuteltiere, den Eukalyptus, mit der Nase. Denn jede Eukalyptussorte hat ihren eigenen, charakteristischen Geruch. Auch die Form und Dicke der Blätter unterscheidet sich deutlich.

Um die Ernährungsgewohnheiten der Zoobewohner ging es auch im Affenhaus. Ein Blick in die Futtertöpfe der Gorillas zeigte schnell – Obst steht nicht auf ihrem Speiseplan. Vielmehr ernähren sich die sanften Riesen ausschließlich von Gemüse und besonders gerne frischem Laub.

An der Tigeranlage gingen die Kinder auf Tuchfühlung mit der größten Katzenart der Erde, dem Sibirischen Tiger. Nachbildungen von Raubtierschädeln konnten aus nächster Nähe angeschaut und auch angefasst werden. Die Zoobegleiter nutzten die Gelegenheit, um die i-Dötzchen über die Gefährdung der majestätischen Großkatzen aufzuklären und für den Schutz der ursprünglichen Lebensräume zu motivieren.

„Mit unseren Tieren sensibilisieren und begeistern wir tagtäglich für die Schönheit der Natur in den unterschiedlichen Lebensräumen. Durch das Engagement von Sparkasse und Gebag wird den Schülerinnen und Schülern der Zoo als ein besonderer Ort für nachhaltiges Lernen erschlossen – das ist eine fantastische Sache“, freut sich Stewin.

Auch die Erdmännchen und die Koalas kommen bei den Jüngsten immer gut an. Der Zoo ist ein Highlight, Pflichtprogramm für alle Duisburgerinnen und Duisburger und er genießt in ganz Deutschland einen hohen Stellenwert“, so Link. Der i-Dötzchen-Tag ist bereits seit vielen Jahren eine Institution in Duisburg und durch das Engagement von Sparkasse wie Gebag möglich.

„Als Sparkasse unterstützen wir viele Projekte in der Stadt. Der Zoo hat jedoch etwas, was nicht viele Orte vorweisen können: Er ist Bildungsstätte und Attraktion für jung und alt zugleich. Die Begeisterung erleben wir gerade live“, so Sparkassenvorstand Marcus Budinger.

„Die Zukunft der Stadt Duisburg liegt uns als kommunale Wohnungsgesellschaft sehr am Herzen“, führt Gebag-Chef Bernd Wortmeyer aus. „Und zur Zukunft einer jeden Stadt gehören natürlich die Kinder und Jugendlichen, die sie prägen und gestalten. Den Jüngsten unserer Stadt eine – im Wortsinn – ‚tierisch gute‘ Bildungserfahrung zu ermöglichen, ist daher natürlich ein großes Anliegen für uns. Daher sind wir gern Partner für den Duisburger Zoo beim i-Dötzchen Tag

