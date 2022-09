Prämonstratenser-Jubiläum : Abt Albert Dölken zur Privataudienz bei Papst Franziskus in Rom

Abt Albert Dölken zur Privataudienz bei Papst Franziskus in Rom

Papst Franziskus und Abt Albert in Rom. Foto: Servizioi Fotografico/Servizio Fotografico

Duisburg Papst Franziskus hat jetzt Frauen und Männer des Prämonstratenserordens in einer Privataudienz in Rom empfangen. Darunter war auch Abt Albert Dölken (62) aus Hamborn.

Das Treffen fand aus Anlass des 2022 abgeschlossenen Jubiläumsjahres ,,900 Jahre Prämonstratenser“ statt. Norbert von Xanten , der sich bei den Stiftsherren in Xanten mit Rufen zur geistlichen Umkehr nicht durchsetzen konnte, lebte deshalb seit 1115 allein als asketischer Buß- und Wanderprediger.

Nach dieser Zeit gründete er 1121 die erste Niederlassung des späteren Ordens im französischen Prämontré nahe Rouen.

Schon bald folgten die Gründungen in Cappenberg bei Selm (1122), was heute seelsorglich von der Abtei Hamborn begleitet wird, und im Jahr 1136 auch in Hamborn.