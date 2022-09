Mit Pistole und Machete : Bewaffneter Raubüberfall auf Spielhalle in Duisburg

Duisburg Die Polizei in Duisburg sucht Zeugen eines Raubüberfalls auf eine Spielhalle. Die Täter waren mit Pistole und Machete bewaffnet. Außerdem legten Unbekannte Feuer in der Stadt.

Zwei Maskierte haben in der Nacht zu Samstag gegen 0.30 Uhr eine Spielhalle auf der Reichsstraße in Duisburg-Friemersheim überfallen. Die Männer bedrohten eine Mitarbeiterin (63) mit einer Pistole sowie einer Machete und forderten Geld aus der Kasse. Mit der Beute im Rucksack flüchtete das Duo in einem schwarzen SUV in Richtung Bachstraße.