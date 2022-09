Expo Real 2022 : Gemischte Bilanz bei Duisburger Immobilien

Viele Grünflächen und die unmittelbare Nähe zur Natur sollen das Stadtbild im neuen Stadtteil 6-Seen-Wedau prägen. Foto: Gebag

Duisburg Pünktlich zur alljährlichen Münchener Immobilienmesse Expo Real stellten Vertreter der Stadt Duisburg am Montag den halbjährlichen Marktbericht vor. Welche Entwicklungen positiv stimmen und wo es noch Probleme gibt.

Es ist seit Jahren ein Pflichttermin im Reisekalender der Stadt Duisburg. Doch dieses Jahr soll der Auftritt so groß werden wie noch nie zuvor. Vom 4. bis 6. Oktober findet in München die Immobilienmesse Expo Real statt. Am Montag haben Vertreter der Duisburg Business & Innovation GmbH (DBI) und der Baugesellschaft Gebag ihre Pläne für die Messe vorgestellt und in einem den Immobilienmarktbericht für das erste Halbjahr 2022 vorgestellt.

„Diesmal haben wir noch mehr zu zeigen“, sagte Gebag-Geschäftsführer Bernd Wortmeyer in den Räumen der Entwicklungsagentur Fintory im Mercator One. Dort, im Vorzeigegebäude der Stadt, sprach er über die weiteren Vorzeigeprojekte, die bald in Duisburg fertiggestellt werden sollen. Denn auch in München sollen selbstverständlich wieder die Planungen für 6-Seen-Wedau, Wedau-Nord und die Duisburger Dünen im Mittelpunkt des Stadtauftritts stehen. Es gehe dabei um das Stichwort „Neue Urbanität“, wie Wortmeyer betonte. Unter dem Begriff ließen sich auch die Pläne für einen umweltneutralen Stadtteil Ruhrort und die Aufwertung Hochfelds zusammenfassen.

DBI-Geschäftsführer Rasmus C. Beck widmete sich in seinem Redebeitrag den Zahlen des aktuellen Halbjahresberichts. Besonders zufrieden zeigte er sich mit dem Neubauvolumen bei Büroimmobilien. Dort liege Duisburg schon jetzt über dem Niveau des gesamten Vorjahres. Auch die Entwicklung im Bereich der Logistik stellte Beck zufrieden.

Ganz anders stellt sich hingegen die Situation im Einzelhandel dar. Die Zahlen zeigten, so Beck, dass die Innenstadt nicht zu einer reinen Einkaufsnutzung zurückkehre. Hier habe Corona einen Trend beschleunigt. „Die Menschen brauchen einen anderen Grund in die Stadt zu gehen, als zum Einkaufen“, sagte Beck. Ganz deutlich wird das beim Blick auf die Mieten in den 1a-Lagen des Einzelhandels. Dort befinden sich sowohl die Durchschnitts- als auch insbesondere die Spitzenmieten seit zehn Jahren in einem stetigen Abwärtstrend. Der Beigeordnete Martin Linne betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Veranstaltungen in der Innenstadt.

v.l.: Rasmus C. Beck, Martin Linne, Bernd Wortmeyer, Svenja Haferkamp, Andreas Schulten und Peter Mohnhaupt. Foto: Marc Latsch

Ein weiteres Problem ist die Entwicklung im Investmentmarkt. „Hier sind wir deutlich unter den Vorjahreszahlen“, wie Beck betonte. Dabei handele es sich jedoch um ein bundesweites Phänomen. „Der Investmentmarkt in Deutschland liegt einfach brach“, ergänzte Andreas Schulten, Generalbevollmächtigter des Marktanalysten Bulwiengesa.

Ein Begriff zog sich durch beinahe alle Redebeiträge am Montag: Nachhaltigkeit. Gebäude und Flächen, die nicht nachhaltig angelegt seien, würden in Zukunft auch keine Interessenten mehr finden, so der allgemeine Tenor. Gebag-Bereichsleiterin Svenja Haferkamp sprach in diesem Zusammenhang von einer „Lebensversicherung“. Duisburg wolle Vorreiter beim Thema Nachhaltigkeit sein. „Die Chancen sind natürlich immens. Das ist für uns eine wichtige Zukunftschance“.