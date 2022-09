Strom- und Gaspreise : So teuer sind die Stadtwerke Duisburg im Preisvergleich

Es empfiehlt sich, den eigenen Gasverbrauch besonders im Auge zu behalten. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Duisburg Alles wird teurer: Bei den Stadtwerken sind die Kunden bei Strom (plus 27 Prozent), Fernwärme (plus 32 Prozent) und Gas (plus 130 Prozent) in der Grundversorgung betroffen. Die übrigen Kunden sind erst später an der Reihe. Lohnt sich ein Anbieterwechsel?