Spielzeug für Kinder : Tierisches Plünderfest im Duisburger Zoo

Duisburg Kinder aus sozial benachteiligten Familien bekommen jede Menge Spielzeug. Die Gemeinschaftsaktion von Jobcenter, GfB, Diakoniewerk und dem Duisburger Zoo zaubert am Donnerstag ein strahlendes Lächeln in die Gesichter von 90 Kindern.

Nach zwei Jahren Pause wegen Corona fand am Donnerstag wieder das tierische Plünderfest im Duisburger Zoo statt. Dabei können Kinder aus sozial benachteiligten Familien kostenlos Spielzeug plündern.

Das Spielzeug wurde zuvor von der gemeinnützigen Gesellschaft für Beschäftigungsförderung (GfB) zusammen mit dem Jobcenter und dem Diakoniewerk gesammelt und wieder aufbereitet. Die Spielsachen wurden dann im Zoo in einer Hütte gegenüber von den afrikanischen Löwen präsentiert.

„Duisburg hält zusammen“, kommentierte Volker Mosblech und bezog sich dabei vor allem auf die Spendenbereitschaft der Duisburger. Es sei schön zu sehen, dass die Duisburger ihr Spielzeug nicht einfach wegwerfen, sondern an andere weitergeben.

Das Projekt brotZeit sucht Ehrenamtler in Duisburg

Frühstück für alle Kinder : Das Projekt brotZeit sucht Ehrenamtler in Duisburg

RP-Serie Anfangsjahre der Universität in Duisburg

RP-Serie Anfangsjahre der Universität in Duisburg : Keine Betonklötze, sondern Keksdosen

Jedes der teilnehmenden Kinder bekam am Eingang ein Holztier. Damit nicht alle Kinder zeitgleich die Spielsachen plündern, wurden sie mithilfe der Holztiere sortiert und in einer Gruppe von zehn in die Hütte eingelassen. Alle Kinder durften sich drei Spielsachen aussuchen.