Aktion zu Halloween : Kürbisse zum Gruseln und für den guten Zweck

Die Freunde Mohammed und Laurenz schnitzten sich ihre Kürbisse und bereiten sich jetzt auf den Halloween-Abend vor. Foto: RP/tino

Niederkassel In der D-Schänke wurden die kreativsten Kürbisschnitzer prämiert und der Buntstifte-Kindergarten in Niederkassel darf sich jetzt auf eine Spende freuen.

Laurenz und Mohammed wissen Bescheid. „Halloween kommt aus Irland“, sagt Laurenz. „Das hatten wir als Hausaufgabe.“ So auf den wohl gruseligsten Tag des Jahres, also den Tag vor Allerheiligen, gut vorbereitet, nahmen die beiden Freunde aus Niederkassel die letzte Vorbereitung in der D-Schänke in Angriff. Zusammen schnitzten sie die Gruselkürbisse für ihre gemeinsame Halloween-Party. „Einen Kürbis stellen wir vors Haus, den anderen auf die Terrasse“, meint Laurenz.

Gut eine Stunde zuvor waren sie mit Laurenz Mutter in der D-Schänke aufgetaucht, hatten jeweils fünf Euro gezahlt, dafür die Kürbisse und die Schnitzmesser erhalten. Laurenz hatte als Vorlage extra ein Foto aus dem Internet auf dem Smartphone gespeichert, Mohammed hatte einen Totenkopf auf Papier als Vorlage dabei. Und dann ging es los. Die Vorlagen mit einem Stift auf den Kürbis übertragen, ein größeres Loch oben in die Frucht sägen, das Fruchtfleich auslöffeln und abschließend von außen die Schale an den vorgezeichneten Linien ausstechen – fertig. „Das hat gut eine Stunde gedauert“, verriet Mohammed. „Es ging schneller als ich dachte.“

Laurenz kam nach 2021 zum zweiten Mal zum Kürbisschnitzen in die D-Schänke. „Letztes Jahr war wohl wegen Corona nicht so viel los“, vermutet der Neunjährige. Davor hatte es diese Halloween-Auftaktveranstaltung in Niederkassel auch nicht gegeben. „Wir haben es erst zum zweiten Mal gemacht, denn wir sind seit dem 1. Oktober 2021 hier“, erläutert Wirt Thomas Demske. „Zuvor war ich im Brauereiausschank am Zoo. Dort habe ich bereits achtmal ein Kürbisschnitzen gemacht. Ich habe dort ein Halloweenfest veranstaltet und wollte nicht die ganzen Kürbisse alleine in Grimassen umformen. Da habe ich eben Kinder dazu eingeladen.“

Dieses Konzept hat Demske auch für seine neue Wirkungsstätte übernommen und tut dabei auch Gutes. „Die fünf Euro pro Kürbis werden komplett an den Buntstifte-Kindergarten in Niederkassel gespendet“, so Demske. „Wir haben 150 Kürbisse und sind total ausverkauft.“ Die kreativsten Schnitzer wurden prämiert – beispielsweise mit einem Kino-Spaß für Zwei im Cine-Star Düsseldorf oder einem Nachmittag für acht Personen auf der Kegelbahn.