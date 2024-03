Jetzt ist sie ihre eigene Chefin Düsseldorfs jüngste Notarin eröffnet Büro in Niederkassel

Wie kommt man als junge Frau (und zweifache Mutter) zu einem Job, der nach außen so dröge wirkt? „Ich habe erst als Anwältin gearbeitet – zuletzt in einer großen internationalen Kanzlei – und bin vor knapp acht Jahren zur Notarassessorin ernannt worden, also zur Anwärterin. Inzwischen bin ich offiziell Notarin auf Lebenszeit. Das ist also auch eine Lebensentscheidung. Und was soll ich sagen: Der Job macht mir einfach Spaß. Früher war ich Wirtschaftsanwältin, jetzt habe ich viel mehr direkt mit Menschen zu tun.“