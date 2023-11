Vorlesetag 2023 in Düsseldorf OB Keller liest in Niederkasseler Grundschule

Sie finde es wichtig, „dass den Kindern in der Schule und auch zu Hause vorgelesen wird. Denn wenn ich nicht weiß, was in so einem Buch steht, kann ich auch nicht in diese Welt eintauchen.“ Nicht nur das Lesen von Büchern werde an der Schule gefordert und gefördert – sondern auch das Lesen von Tageszeitungen. „Die vierten Klassen lesen zur Zeit die Rheinische Post.“