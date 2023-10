Styling-Tipps zum Gruseln Diese einfachen Halloween-Looks gelingen garantiert

Damit Sie zwischen den ganzen Geistern, Zombies und Vampiren nicht untergehen, zeigen wir Ihnen in unserer Bilderstrecke schnelle Ideen für Make-up und Outfit. So verwandeln Sie sich mit wenigen Handgriffen in eine schaurige Gestalt, die Ihren Freunden das Fürchten lehren wird. Und das Beste: Alle Tipps sind anfängerfreundlich und ohne teure Utensilien umsetzbar. Happy Halloween!