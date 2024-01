Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller ist jetzt Ehrenknecht der Tonnengarde

Die Tonnengarde Niederkassel verleiht die Ehrenknechtwürde an Personen, die das Brauchtum und insbesondere die Tonnengarde unterstützen. Das macht Keller seit Jahren nachweislich. „Der eine oder andere mag vielleicht denken: ‚Der Keller? Geht der nicht zum Lachen in den Keller? Wie passt der zum Karneval?‘“, fragte Erwin und antwortet gleich selbst. „Er hat Karneval schon seit Kindheitstagen im Blut. Seine Mutter: Kölnerin. Sein Vater: Düsseldorfer. Er selbst in Aachen geboren. Drei Hochburgen in einer Familie – mehr Karneval geht nicht.“