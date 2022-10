Von Meerbuscher Feldern : Frische Kürbis-Ideen zu Halloween

Meerbusch Landwirt Alexander Roos zeigt, wie man Kürbisse aus Meerbusch schnitzt, wie man neue Samen aus den Pflanzen zieht und für welche Rezepte sie sich eignen.

In Osterath an der Marie-Curie-Straße und in Langst-Kierst Am Dyck liegen sie zum Verkauf bereit: die Kleinen kosten zwei, die Mittleren drei und die Großen kosten fünf Euro. Die Rede ist von den Halloween-Kürbissen, die in zwei Tagen ihren großen Auftritt haben. Natürlich kann man sich die leuchtend orange Kürbisse zur Deko vor die Haustüre stellen und draußen halten sie sich auch eine ganze Weile sehr gut. Aber viel schöner ist es doch, die Kürbisse zu schnitzen, auszuhöhlen und dann mit einer Kerze versehen in die Nacht zu stellen.