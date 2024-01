Karneval in Düsseldorf Tonnenbauernpaar aus Niederkassel vereint Generationen

Schon früher am Abend wurde das Kindertonnenbauernpaar gekürt. „Ich freue mich wie Bolle, euch zu begleiten“, rief Kindertonnenbäuerin Frida Leonie Meyer. Von der anfänglichen Nervosität war kaum noch etwas zu spüren. Gekonnt machte das Kindertonnenbauernpaar mit seinem Mottolied „Reach for the Stars“ Stimmung. „Die Aufregung wird immer weniger. Das hat viel Spaß gemacht und es war toll, dass so viele Leute da waren“, erzählte Jan Philipp Freese nach der Kürung. Mit Stolz präsentierten die Schüler ihren Orden, der in Anlehnung an die Tradition des Gardeordens einen Stern darstellt. „Wir wollen euer Stern am Karnevalshimmel sein“, rief der Kindertonnenbauer. „Die Orden haben wir an alle unsere Lieblingsmenschen verteilt“, erklärte die Frida Leonie Meyer den „Ordensregen“. An diesem Abend freute sie sich ganz besonders über die Pritsche mit ihrem Namen darauf. Begleitet wurde das Kindertonnenbauernpaar von der frisch gegründeten Tanzgarde. Nach der Corona-Pandemie musste diese komplett neu aufgestellt werden. Die Leiterinnen Kerstin Körner-Henk und Fausta Conti Mica konnten am Samstag stolz auf ihre junge Truppe sein, die die Zuschauer im Sturm eroberten. „Sind die süß“, rief eine Zuschauerin begeistert.