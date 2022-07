Frankreichfest im Düsseldorfer Westen : Wo Niederkassel ein gallisches Dorf ist

Weinhändler Michael Krieg hat sein eigenes Frankreichfest in Niederkassel auf die Beine gestellt. Foto: Hans-Jürgen Bauer Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf In seinem Lokal „La Passion du Vin“ hat der Niederkasseler Gastronom Michael Krieg am Wochenende sein ganz eigenes kleines Frankreichfest gefeiert – mit gutem Wein, gutem Essen und Live-Musik.

Das Konzept geht auf, denn auch in diesem Jahr ist der Hinterhof der Wein- und Feinkosthandlung komplett gefüllt. „Wir sind bis auf den letzten Platz ausgebucht“, freut sich der Halb-Franzose. Und so geht es – zumindest für das Personal – sehr hektisch zu. Im Laufschritt eilen sie zu den Tischen und versuchen, den Wünschen schnell Herr zu werden. „Das ist schon sehr stressig, weil alle mal wieder auf einem Schlag kommen“, so Krieg. „Aber es ist auch schön, unsere Stammgäste nach drei Jahren Pause wieder zu bewirten.“