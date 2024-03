Abiturienten im linksrheinischen Düsseldorf Geschwister-Duell zum Abschied

Initiator des Geschwister-Duells ist Andreas Böhm. Der Name der Veranstaltung bezieht sich übrigens auf die Beziehung zwischen den beiden Gymnasien, die räumlich nah beieinander liegen. Im Grunde seien sie ein wenig wie Geschwister. Sie unterstützen sich gegenseitig. Es herrsche aber auch immer eine gewisse Rivalität, so Böhm, der vor zwei Jahren zum ersten Mal ein Freundschaftsspiel der beiden Gymnasien organsiert hat. „Ich war mehr als 35 Jahre lang Lehrer an der KGS-Niederkassel und fand es immer schade, dass meine Schüler nach dem Schulwechsel relativ wenig Kontakte untereinander hatten. So kam ich auf die Idee zu dem Freundschaftsspiel der Abiturienten.“ Und das kam so gut an, dass im Jahr darauf daraus das erste Geschwister-Duell entstand. „Das war richtig toll und spannend. Einige Schüler beider Gymnasien haben sich bei der Vorbereitung sehr engagiert gezeigt“, so Böhm, der sich auch als Trainer einbringt. Auch wenn er mit einigen seiner ehemaligen Schüler in Kontakt geblieben sei, sei schön zu sehen was aus allen geworden sei. „Das sind alles Riesen geworden“, sagte er lachend. Aus Verbundenheit zu seinen Ex-Schülern hatte er diesen auch das Trikot gesponsert. „Seltsamerweise sind bei diesem Abiturjahrgang alle auf dem Ceci gelandet“, wunderte sich Böhm, der sich wünscht, mit dem Geschwister-Duell eine Tradition angestoßen zu haben.