Sieger des Kreiswettbewerbs kommen aus Monheim : Bärengruppe züchtet 22 Kilo schweren Kürbis

So sehen Sieger aus. Die Bärengruppe der Kita Lerchenweg in Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Evangelische Integrative Kindertagesstätte Lerchenweg in Monheim holte den zweiten Platz des Wettbewerbs „Vom Kompost zum Kürbis“.

Bereits zum zehnten Mal fand dieses Jahr im Kreis Mettmann der Wettbewerb „Vom Kompost zum Kürbis“ statt. Den zweiten Platz gewann die Evangelische Integrative Kindertagesstätte Lerchenweg in Monheim . Innerhalb von circa vier Monaten züchteten die Kinder und Erzieher einen 22,2 Kilogramm schweren Kürbis. Aus knapp 100 teilnehmenden Einrichtungen mit fast 5000 Kindern hat die Kita den zweitschwersten Kürbis im ganzen Kreis gezüchtet.

Anfang Mai wurde den teilnehmenden Einrichtungen von der Kompostierungsgesellschaft Düsseldorf/ Kreis Mettmann (KDM) Kürbiskerne und jeweils fünf Säcke Kompost frei zur Verfügung. Dann wurden die Kürbiskerne in kleinen Töpfchen mit Blumenerde gepflanzt. Ende Mai konnten die Kürbispflanzen nach draußen in ein Hochbeet umgepflanzt werden.

Insgesamt haben es fünf der gepflanzten Kürbisse nach draußen ins Hochbeet geschafft. Da alle Kürbisse angegangen seien, konnte die Kita nur die größten Pflanzen behalten. „Der Kürbis, der am Ende gewonnen hat, kommt aus der Bärengruppe und war von Anfang an die größte Pflanze“, erzählt Büscher stolz. Als Preis überreichte Beatrice Wildapfel, Abfallberaterin des Kreises Mettmann, der Kita eine Urkunde und einen Gutschein über 250 Euro. Außerdem gab es als Überraschung für die Kinder und Erzieherinnen selbst gebackenen Kürbiskuchen.

Den Riesenkürbis könnten die Kinder und Erzieherinnen nicht nur essen, sondern auch zum Erntedankfest am 2. Oktober der Kirche zur Verfügung stellen oder ihn zu Halloween aushöhlen. „Das Schöne an dem Wettbewerb ist, dass die Kinder die Pflanzen über Monate begleiten und jeden Tag eine neue Veränderung an ihnen feststellen können“, findet Wildapfel. „In unserer Kita spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle“, erklärt Büscher. Die Kita wolle ihren Alttag nachhaltiger gestalten und bald selbst mit dem kompostieren beginnen.