Organisation in Düsseldorf : Die Kindertafel hilft unbürokratisch und schnell

Man sieht ihnen an, wie stolz sie sind: Nikolaus, Toni und Anna sind mit vielen Mitschülern der Katholischen Grundschule Niederkassel gelaufen – für Kinder, bei deren Familien es finanziell nicht so gut läuft. So konnten jetzt fast 20.000 Euro an die Düsseldorfer Kindertafel übergeben werden.