Gemeinschaftsprojekt im Düsseldorfer Brauchtum Linksrheinische Schützen tanzen zusammen in den Mai

Schließlich haben die befreundeten Schützenvereine in den vier linksrheinischen Ortsteilen schon lange überlegt, was gemeinsam organisiert werden könnte. „Es war auch mal ein Titularfest im Gespräch. Das hat sich aus vielerlei Gründen zerschlagen. Zudem wird es auch immer schwieriger und kostspieliger, ein Fest zu veranstalten“, erinnert Norbert Vogel, Schützenverein Oberkassel. Deshalb läuft dieses Gemeinschaftsprojekt intern auch unter dem Motto „Vier Vereine – ein Fest“. Thomas Damm, Schützenchef in Niederkassel, sieht das so: „Nach dem Motto ‚Zosamme em Dörp‘ findet nun eine Erweiterung dieses Themas im Linksrheinischen statt. Nach jahrelangen Überlegungen konnten wir ein Format finden, das allen vier Vereinen gefällt. Wir werden beweisen, dass wir auch ‚Tanz in den Mai‘ können und sind sicher, dass dies nicht unser letztes ‚Zosamme im Linksrheinischen‘ sein wird.“ Die Schützenchefs sind sich einig: „Es ist immer wieder schön zu sehen, was gemeinsam bewegt werden kann. Vielleicht ist es der Start für weitere gemeinsamen Projekte.“